Opération de plantation au stade Gaby Folio (Petite-Île)





La commune de Petite-Île, à travers sa direction environnement, a initié cette opération de plantation en y associant le collège Joseph SUACOT. Sensible aux enjeux environnementaux actuels, la commune de Petite-Île a ainsi voulu sensibiliser les collégiens à la préservation de la biodiversité.



Ainsi, une action de plantation avec une classe de 6ème du collège a été organisée sur le site du Stade Régional d’Athlétisme Gaby Folio en présence d’élus et du groupe séniors du COSPI (Club OmniSport de Petite-Île). Les services de la CIVIS se sont ainsi mobilisés afin de permettre aux enfants d’effectuer cette plantation dans les meilleures conditions. La classe a également pu bénéficier du savoir-faire des agents de la CIVIS tant dans l’identification des plantes que dans la détermination de leur emplacement (selon l’espèce). Parmi les espèces plantées, on recense : Bois d’arnette (Dodonaea viscosa)

Bois patte poule (Vepris lanceolata)

Bois de gaulette (Doratoxylon apetalum)

Bois de Judas(Cossinia pinnata)

Bois demoiselle(Phyllanthus casticum)

Bois jolie cœur (pittosporum senacia)

Bois senteur bleu (Dombeya populnea)

Bois senteur blanc (Ruizia cordata)

Bois rouge (Cassine orientalis)

Mahot Tantan (Dombeya acutangula )

Bois benjoin (Terminalia bentzoë)

Cette action a permis d'aménager cette partie basse du stade en un lieu agréable mais également de constituer une réserve génétique de ressources pour les générations futures. Sensible aux enjeux environnementaux, la CIVIS entend agir à son échelle afin de préserver la biodiversité de son territoire.





