Opération de nettoyage et de sensibilisation ce dimanche à Ste-Marie

Une opération de nettoyage du front de mer de Sainte-Marie est organisée ce dimanche. L'occasion de faire de la sensibilisation sur les problématiques liées aux déchets. Par Marine Abat - Publié le Mercredi 10 Février 2021 à 16:27 | Lu 118 fois



La matinée débutera à 8h30 sur le sentier littoral, au niveau du kiosque en face de la gendarmerie.



"N'oubliez pas votre casquette, masques et gants, nous aurons les sacs de ramassages sur le stand de sensibilisation", indiquent les organisateurs. "Notre équipe d'adhérant éco citoyen bénévole vous guidera dans la joie et la bonne humeur, une Team conviviale et a votre écoute sur les sujets de sensibilisations. Des boissons seront mises à disposition". Une belle manière d'occuper son dimanche.

