A la Une .. Opération de lutte contre les espèces exotiques envahissantes à Cilaos

Une opération de lutte contre les espèces exotiques envahissantes a été réalisée par une quinzaine de grimpeurs et d’agents de l’ONF, sur le plateau sommital du Piton de Sucre, à Cilaos, ce week-end du 1er et 02 avril 2023. Un chantier mené grâce au partenariat établi entre La Ligue Réunion de la Montagne et de l’Escalade (LRFFME) et l’Office National des Forêts (ONF) de La Réunion. Par N.P - Publié le Mercredi 5 Avril 2023 à 10:42

Le communiqué :



Ce week-end, une quinzaine de grimpeurs et d’agents de l’ONF, tous bénévoles, sont montés sur le plateau sommital du Piton de Sucre, à Cilaos. Il s’agissait de réaliser une opération de lutte contre les Espèces Exotiques Envahissantes sur une zone difficile d’accès et sur laquelle se trouve une relique de forêt semi-sèche contenant des espèces rares et protégées, telles que le Bois de Mussard ou encore le Bois de Poivre. Ce chantier exceptionnel a pu être mené grâce au partenariat établi entre La Ligue Réunion de la Montagne et de l’Escalade (LRFFME) et l’Office National des Forêts (ONF) de La Réunion.



Eric POULLAIN, Responsable de la gestion des sites naturels d’escalade pour le compte de la LRFFME explique :

« Cette action s’inscrit dans le cadre d’un programme local : PARADE (Programme Associatif de Restauration et d'Aménagement Durable en Escalade). La finalité de ce programme est d’améliorer d'un point de vue environnemental les sites de pratique de l’escalade sur l’île, notamment d'améliorer la diversité faunistique, floristique et si possible de restaurer les populations endémiques. Jusqu’à présent, nous avons mené des actions d’enlèvement des déchets ou encore de replantation sur certains sites d’escalade, en partenariat avec le Conservatoire Botanique National des Mascarins ou encore Kélonia. Le site de Fleurs jaunes, à Cilaos, est un site emblématique de l'escalade réunionnaise et qui attire un bon nombre de grimpeurs. Nous avons des soucis d'envahissement avec des espèces exotiques sur site mais également des problèmes d’érosion. Nous avons donc rencontré l'ONF et le Parc National de La Réunion, afin de monter des projets de préservation sur cette zone. »



Ce weekend, il s’agissait de la concrétisation d’un projet mené avec l'ONF pour une lutte contre les EEE sur le plateau sommital du Piton de Sucre. Deux repérages avaient été effectués préalablement par la LRFFME avec l’ONF et le Conservatoire Botanique National des Mascarins (CBNM) afin de préparer le chantier et de dresser un inventaire de toutes les plantes et espèces rares sur cette zone.



Selon Julien Triolo, Responsable du pôle écologie à l'ONF, « Le Piton de Sucre, avec le Piton d'Anchaing, la Grande Chaloupe et le bas de la forêt de Mare Longue, fait partie des 4 sites classés comme exceptionnels dans le patrimoine mondial de l'UNESCO, mais se trouvant hors du cœur du Parc National de La Réunion. L’ONF, et en particulier le Pôle Écologie, a donc développé un plan d’action spécifique à chacun de ces quatre sites qui ne sont pas couverts par la charte du Parc National. Cette action s’inscrit dans un projet de création d’une aire de conservation intensive (ACI) grâce à un partenariat avec le Conservatoire Botanique et le Parc National. ++Le Piton de Sucre abrite des reliques de forêt sèche et des espèces rares. L’idée était donc d'initier un programme de sauvegarde de cette flore et de pouvoir aussi à terme replanter les espèces rares qui connaissent des problèmes de régénération. Avant cela, il y a eu tout un programme de sauvegarde des espèces rares en partie basse du Piton depuis 5-6 ans. Mais les ouvriers de l’ONF ne peuvent pas accéder à la partie haute, qui n'est accessible que par voie cordée. Là-haut, se trouve cette forêt sèche qui est la plus préservée du Piton de Sucre, où les connaissances botaniques étaient très lacunaires, avec aucun point d’espèce rare connu. Aussi, quand Éric Poullain, de la LRFFME, est venu me voir pour me parler de son projet de restauration des espaces naturels d’escalade, j’ai proposé ce projet de participation à la sauvegarde de cette forêt sur le Piton de Sucre, avec les personnes de l'escalade. »



Eric Poullain rajoute : « Ce projet nous intéressait tout particulièrement parce que l'accès au plateau sommital ne se fait qu'avec des cordes et donc c'est difficile pour des organismes publics d'aller mener des actions là-haut, alors que nous tissu associatif, spécialisé dans l'escalade, cela ne nous pose aucun problème de monter sur ce plateau et de mener une lutte contre les EEE. » ++Julien TRIOLO est ravi car ce projet « a permis de réaliser des cartes précises de localisation des espèces et de contribuer à l'inventaire régional ». Il constate que « la forêt sèche du Piton de Sucre est très préservée à l'échelle de ce cirque qui est très défriché » mais « beaucoup d'espèces envahissantes pourraient menacer la pérennité de cette forêt à terme : le troène, le choca, le galaber mais également l'avocat marron. »



La première journée de ce chantier bénévole qui réunissait des grimpeurs et des agents de l'ONF, a donc consisté à arracher, couper ou encore écorcer les pestes végétales identifiées, sous le contrôle de Léa Marie, experte en botanique et chargée de mission au sein du pôle écologie de l'ONF. D’après Léa : « C'est une structure forestière qui a l'air relativement intègre. On a observé plein de semis d'espèces indigènes, donc je pense que si on enlève les espèces exotiques, les indigènes vont reprendre. L’opération a permis d’intervenir sur près d'un hectare. Mais il faudrait y retourner 2 ou 3 fois par an pour lutter à nouveau dans les endroits où on est déjà passé et pour éviter que les pestes ne reviennent ».



La deuxième journée du week-end a été consacrée à l’escalade. Elle a permis d’initier les agents de l’ONF aux joies de la grimpe afin de joindre l’agréable à l’utile.



L’action est à renouveler. En effet, d’après Eric Poullain : « C'est une action qui s'inscrit sur du long terme. Le plateau est vaste, on ne va pas éradiquer les exotiques en une seule action. L’idée serait d’intervenir avec l’ONF au moins 2 fois/an pendant plusieurs années. En tout cas, c'était une super première journée d'échange. Je pense que tout le monde y a trouvé son compte. On a mené une action, je l'espère, productive de lutte contre les espèces exotiques envahissantes. Nous verrons sur le long terme ce que cela donne. Mais la journée de lutte et la journée de partage, avec découverte de l'escalade est une réussite complète. Action à reproduire. »