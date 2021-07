Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION Opération de lâchers de moustiques dans le cadre du projet TIS Cérémonie de lancement des premiers lâchers de moustiques dans le cadre du projet TIS (Technique de l’Insecte Stérile).





Jean-Pierre CHABRIAT, Conseiller Régional Près du lycée Isnelle Amelin à Duparc, à Sainte-Marie, une opération de lâchers de moustiques mâles stériles s’est tenue ce jeudi 22 juillet. Portée par l’Institut Régional pour le Développement, le projet TIS (Technique de l’Insecte Stérile) est une nouvelle solution dans le cadre de la lutte anti-vectorielle. Au total, ce sont plus de 150 000 moustiques mâles stériles, qui vont être lâchés dans la zone pilote de Duparc. Le but de cette opération est de limiter la fécondation de l’espèce. La Région Réunion intervient dans le cadre du FEDER à hauteur de 2,8 millions d’euros.« Le monde entier nous regarde. La solution contre l’épidémie de dengue, c’est la technique de l’insecte stérile. C’est un nouveau paradigme, le modèle Réunionnais. »Didier FONTENILLE, Directeur de recherche à l’IRD« Dans un contexte sanitaire particulièrement difficile marqué par l’épidémie de la Covid-19 et de la Dengue, nous voulons croire au succès de cette nouvelle stratégie de lutte anti-vectorielle et permette ainsi à notre société un véritable progrès sanitaire durable pour notre île et plus largement la région océan Indien.La collectivité régionale participera activement à la création d’un grand service de prophylaxie, qui sera consacré au nettoyage des ravines et aux opérations de démoustication, en partenariat avec le Département et l’ARS. »Jean-Pierre CHABRIAT, Conseiller Régional





