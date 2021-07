Société Opération de dépistage à St-Leu suite à la détection du variant Delta dans l'Ouest

Suite à la détection du variant Delta dans l’île et particulièrement dans les hauts de l’Ouest, l’ARS de La Réunion et la commune de Saint-Leu, avec le soutien des laboratoires et des pharmacies, organisent une opération de dépistage pour la population. D’autres opérations seront communiquées ultérieurement. Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 3 Juillet 2021 à 13:55

Opération de dépistage à venir

A SAINT-LEU



Le mardi 6 juillet de 8h30 à 11h30

devant la mairie annexe de la Chaloupe

(sous un barnum avec le laboratoire Cerballiance)



Le dépistage est gratuit et sans ordonnance. Le test se fait par un prélèvement dans le nez et peut occasionner une légère gêne. Il ne dure que quelques secondes. L’équipe du laboratoire réalisera le prélèvement par test RT-PCR.



Les personnes sont informées des résultats par le laboratoire dans un délai de 24h-48h.



Les habitants sont invités à participer à ces opérations de dépistage, munis de :

• leur carte vitale,

• d’une pièce d’identité,

• et de leur propre stylo.



Le port du masque est obligatoire.



Pour rappel, les personnes peuvent également se faire dépister dans les sites suivants situés dans l’Ouest :

• Laboratoire Cerballiance Saint-Leu

115 Rue du General Lambert / 02 62 22 43 43

Sur RDV / Ouvert du lundi au vendredi de 6h00 à 13h00 et le samedi de 6h00 à 12h00



• Laboratoire Réunilab Saint-Leu

134 Rue du General Lambert/ 02 62 92 46 29

Sur RDV / Ouvert du lundi au vendredi de 10h30 à 12h00 et le samedi de 8h30 à 9h30



• Gymnase de Stella Saint-Leu

12 chemin des Tamarins

Sur RDV / Ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 11h00



• Centre dédié de prélèvement La Saline Les Bains

1 rue des Macabits, 97460 Saint-Paul

Sans RDV / Ouvert du lundi au samedi de 8h00 à 12h30



• Site Réunilab Saint-Gilles-les-Bains

113 rue Général de Gaulle, 97460 Saint-Paul / 0262 92 46 29

Avec ou sans RDV / Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 10h45 et le samedi de 8h00 à 11h30



• Site Réunilab Saint-Gilles-les-Hauts

59, rue Joseph Hubert, 97460 Saint-Paul / 02 62 55 30 35

Sans RDV / Ouvert du lundi au vendredi de 13h00 à 16h00



