Société Opération de contrôle des DCP : 4 infractions relevées par la gendarmerie

En avril dernier, la brigade nautique de la gendarmerie nationale a effectué une opération de contrôle sur les DCP. Les militaires ont relevé quatre infractions au cours de cette opération. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 9 Mai 2023 à 16:01

La brigade nautique du Port a mené une opération de surveillance des dispositifs de Concentration de Poissons (DCP) situés au large de l'île, le 20 avril dernier, en survolant ces zones avec l'hélicoptère de la section aérienne de gendarmerie. Cette opération avait pour objectif de veiller au respect de la réglementation de la pêche dans ces zones.



Au cours de cette opération, neuf embarcations en action de pêche ont été contrôlées, dont quatre étaient en infraction. Trois de ces bateaux n'étaient pas munis de licence de pêche, tandis que le dernier n'avait pas le permis de navigation nécessaire pour se trouver aussi loin des côtes.



Les autorités rappellent que la pêche sur les DCP est autorisée aux plaisanciers les week-ends et jours fériés, à condition que l'embarcation soit équipée et conçue pour naviguer à cette distance de la côte. Le pilote doit également être titulaire d'un permis adapté à l'éloignement avec l'abri le plus proche. Pour les pêcheurs professionnels, une licence est nécessaire et ils peuvent y pêcher toute l'année.



Les DCP sont matérialisés par un chapelet de bouées orange en surface et sont présents tout autour de La Réunion. Il est strictement interdit de s'y amarrer. Les contrevenants s'exposent à des amendes et à des poursuites judiciaires.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur