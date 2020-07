Société Opération de brûlage contrôlé dans la Savane du Cap La Houssaye ce vendredi

Afin de préserver la savane, plus grand espace restant des côtes ouest et sud où la végétation herbacée est dominante, le Conservatoire du littoral mènera ce vendredi 31 juillet une opération de brûlage dirigé. Par Amandine Dolphin - Publié le Jeudi 30 Juillet 2020 à 20:50 | Lu 305 fois

Le Conservatoire du littoral mène depuis 20 ans différentes actions visant à la protection du site du Cap La Houssaye.



Une de ces actions consiste à restaurer et maintenir les pratiques traditionnelles de pastoralisme (cabris péi, bœufs moka) et de brûlage dirigé indispensables à la préservation du site contre les espèces ligneuses envahissantes (Cassi, Acacia et Zepinar). La combinaison du feu et du pâturage apparaît en effet constituer une action prioritaire pour l’entretien du milieu herbacé et la gestion de l’expansion des espèces exotiques.



S’inscrivant dans le cadre d’une recherche universitaire interdisciplinaire, autorisé par la réglementation préfectorale, des opérations de brûlage dirigé sont menées chaque année depuis 2016 sur les terrains du Conservatoire du Littoral par la Cellule Brûlage Dirigé du SDIS 974.



Après réalisation de parefeux de trois mètres de largeur, ce sont une équipe d’une trentaine de pompiers qui vont ce vendredi 31 juillet, de 07h30 à 14h30, mettre en œuvre et surveiller le brûlage de 1.6 ha au cœur de la savane. Deux autres opérations sont prévues fin août et début septembre pour respectivement deux zones de 4 ha et 8,2 ha.



Amandine Dolphin Rédactrice en chef adjointe - Passionnée de jeux vidéo, scrolleuse compulsive sur les réseaux... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité