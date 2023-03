A la Une .. Opération d'envergure de la police contre la délinquance à St-Denis

La police nationale, la police municipale et les contrôleurs des transports en commun ont mené une opération conjointe mercredi matin dans le bas de la rue du Maréchal Leclerc à Saint-Denis. L'objectif était de sécuriser le secteur après la violente rixe de samedi dernier. Des contrôles renforcés et une présence accrue dans les transports en commun ont été mis en place. Par GD - Publié le Jeudi 2 Mars 2023 à 15:34





Les forces de l'ordre ont également annoncé que ces contrôles seront reconduits régulièrement dans le secteur pour renforcer la sécurité et lutter contre la délinquance. Dans la journée d’hier, une importante opération de police a été lancée dans le bas de la rue du Maréchal Leclerc à Saint-Denis, visant à lutter contre la délinquance. Les forces de l'ordre ont été mobilisées en nombre pour sécuriser le secteur suite à la violente bagarre survenue samedi dernier qui a entraîné l'hospitalisation de deux jeunes hommes dans un état grave.La police nationale, la police municipale et les contrôleurs des transports en commun ont travaillé ensemble pour mener à bien cette opération d'ampleur. Les forces de l'ordre ont tout d'abord pris contact avec les commerçants du quartier afin de recueillir des informations et de renforcer leur présence sur place.Des contrôles d'identité ont été intensifiés dans le secteur, avec une présence renforcée dans les transports en commun pour prévenir les infractions liées aux transports en commun. Une procédure a été établie pour la détention de produits stupéfiants.Les forces de l'ordre ont également annoncé que ces contrôles seront reconduits régulièrement dans le secteur pour renforcer la sécurité et lutter contre la délinquance.