A la Une . Opération d’envergure à Mayotte : Plusieurs interpellations sur quatre jours pour différents délits

Entre le 23 et 27 mars derniers, les gendarmes ont interpellé une dizaine de suspects pour différents délits perpétrés dans plusieurs régions de l'île aux parfums, rapporte la page Facebook de la gendarmerie de Mayotte. Par P.J - Publié le Samedi 1 Avril 2023 à 05:48

- Interpellation le 23 mars par les militaires de la brigade de Mzouazia de l'auteur de violences avec arme commises le même jour à Chirongui. - Interpellation le 23 mars par les militaires de la brigade de Pamandzi d'un participant à un attroupement et auteur de caillassages commis le même jour sur la commune. - Interpellation le 24 mars par les militaires de la brigade de Sada, de l'auteur d'un vol à main armée commis le même jour à Tsingoni. - Interpellation le 24 mars par les militaires de la brigade de Mtsamboro de l'auteur d'une tentative de meurtre commise fin 2020 à Bandraboua. - Interpellation le 25 mars par les militaires de la brigade de Pamandzi d'un individu auteur de violences, outrages et menaces de mort sur un militaire de la gendarmerie, faits commis le même jour à Dzaoudzi. - Interpellation le 27 mars par les militaires de la brigade de Pamandzi, de l'auteur d'une tentative de meurtre commise en 2020 à Dzaoudzi. - Interpellations successives ces 4 derniers jours de plusieurs individus auteurs de troubles graves à l'ordre public commis à Dzoumogne, actions réalisées par les efforts combinés des gendarmes départementaux, mobiles et de l'antenne GIGN de Mayotte.