Ville de Saint Paul Opération "coup de poing" contre la dengue à la Plaine

Une grande opération de sensibilisation et de lutte contre la prolifération du virus de la dengue était organisée ce lundi à la Plaine Saint-Paul. Le sous-préfet d’arrondissement, Olivier Tainturier, et le Maire, Joseph Sinimalé y étaient.



« Un bon travail de terrain est mené dans le cadre de cette lutte ». C’est le représentant de l’État dans l’ouest qui parle. Olivier Tainturier salue ainsi les nombreuses actions menées par la Ville de Saint-Paul et le TCO en partenariat avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) et les services de l’État. « Ensemble on agit efficacement », affirme le sous-préfet d’arrondissement.



Autour de l’école Carambole, le personnel communal et les acteurs associatifs étaient mobilisés ce lundi après-midi. Pendant que les uns s’adonnaient au nettoyage d’espaces publics communaux, les autres donnaient tout son sens à l’opération « Vide fond de cour » en débarrassant les personnes âgées de leurs encombrants ménagers usagers et autres vieilles ferrailles. « Nous devons tout mettre en œuvre pour éviter l’épidémie de dengue tant redoutée », insiste le Maire de Saint-Paul.



Par ailleurs, des agents de l’ARS ont rappelé à des écoliers très attentifs, quelques consignes essentielles pour éviter la prolifération des moustiques et la propagation du virus de la dengue : ne pas laisser l’eau stagner à proximité de la maison en vidant tout ce qui peut en contenir (sous pot, pneus, bassines…), bien se couvrir, utiliser les produits répulsifs… Tandis que des médiateurs du TCO ont détaillé les bienfaits du tri sélectif.



A la fin de la visite, le Maire a été interpelé par des jeunes qui ont évoqué l’animation du quartier. Ils ont avancé quelques propositions qui seront étudiées prochainement par les services de la Mairie.



