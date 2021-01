La grande Une Opération coup de poing à Bras-Panon : 10 pieds de zamal saisis dans 3 appartements

Les gendarmes et la sous-préfète de Saint-Benoît ont été mobilisés ce jeudi sur la commune de Bras-Panon pour lutter contre les actes de délinquance dénoncés par le maire. Une information Zinfos974. Par Régis Labrousse et Baradi Siva - Publié le Jeudi 28 Janvier 2021 à 18:56 | Lu 1222 fois

Opération coup de poing ce jeudi à Bras-Panon. Les gendarmes et les policiers municipaux ont été déployés dans la cité Saint-Jean sur réquisition du procureur de la République à la demande du maire, Jeannick Atchapa. La sous-préfète de Saint-Benoît était aussi sur place.



Cette mobilisation fait suite au Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance qui s'est tenu le 29 décembre dernier. Des problèmes de délinquances et de trafic de drogues ont été dénoncés par l'édile lors de cette réunion.



Le capitaine Jean-Bruno Perchicot, commandant en second de la compagnie de Saint-Benoît, était à la tête d'une vingtaine de gendarmes mobilisée ce jeudi. Il précise les raisons de l'intervention des militaires : "Nous avons mis en oeuvre une opération anti-délinquance à la Cité Saint-Jean pour lutter contre les malveillances effectuées par les jeunes au sein de la cité. Tout cela a été fait à la demande du maire qui a constaté qu'il y avait au sein de la cité des agissements de jeunes qui mettaient les gens en insécurité. Nous avons réalisé une demande au Parquet pour contrôler les personnes et les véhicules sur la cité."





Les gendarmes ont procédé à des contrôles d'identité, des fouilles dans les bâtiments et ont notamment découvert des plantations de zamal sur les balcons.



Ainsi, 41 personnes ont été contrôlées et 3 habitations perquisitionnées. Les gendarmes y ont trouvé en tout 10 pieds de zamal. Dans l'une d'entre elles, ils y ont découvert une chambre entière dédiée à la pousse de la plante.