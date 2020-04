Opération anti-stup' à La Chaumière

Une descente de police a lieu ce jeudi en fin d'après-midi dans le quartier des Camélias, plus précisément dans le secteur de la Chaumière à Saint-Denis. Cette opération vise le trafic de stupéfiants et a été ordonnée par le procureur de la République. Cette opération de lutte se fait notamment à l'aide de l’unité cynophile légère (UCL) de la Police nationale comme nous l'explique le commissaire Jérôme Besse, chef du Service d'Intervention d'Aide et d'Assistance à la Population (SIAAP).



Régis Labrousse sur place