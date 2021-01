A la Une . Opération anti-stup : 33 infractions relevées à Saint-Denis, dont 7 délits

La police nationale a effectué une vaste opération anti-stupéfiants à Saint-Denis. Plusieurs patrouilles étaient mobilisées sur différents secteurs, permettant de relever 33 infractions.

Il ne valait mieux pas avoir choisi ce mercredi pour s’allumer un petit joint avant de prendre le volant. La Police nationale a effectué une vaste opération anti-stupéfiants dans tout Saint-Denis sur réquisition du procureur de la République.



Plusieurs sections de la Police Nationale ont étés mobilisées à cette occasion. Les forces de l’ordre recherchaient les conducteurs sous l’emprise de stupéfiants et avaient l’autorisation de fouiller les véhicules à la recherche de drogue, aidés par les chiens de la brigade cynophile.



Dans l’après-midi, le dispositif s’était positionné dans le quartier du Chaudron. Il aura fallu moins de 5 minutes avant que le premier résultat positif ne tombe. Le dispositif s’est par la suite déplacé dans un autre secteur.



Selon le commissaire Jérôme Besse, chef du SIAAP (Service d'Intervention d'Aide et d'Assistance à la Population), ce type d’opération est appelé à se répéter. "20% des accidents mortels à La Réunion sont causés soit par l’alcool, soit par les stupéfiants, soit par la combinaison des deux", précise-t-il.



Au total, l’opération aura permis de relever :



60 véhicules contrôlés

15 deux roues

33 dépistages de produits stupéfiants



33 infractions relevées, dont 7 délits

4 personnes positives aux stupéfiants

1 défaut de permis de conduire en récidive

4 véhicules immobilisés

1 véhicule mis en fourrière



La sanction pénale pour conduite sous l'emprise de produits stupéfiants: délit puni de deux ans de prison et 3000€ d'amende. 6 points de retrait du permis et immobilisation du véhicule. Les tests peuvent dépister l'usage de produits stupéfiants jusqu'à 10h après la dernière consommation.





