Opération "anti rodéo" à Sainte-Marie

L’opération a débuté à 20H hier soir dans la zone commerciale Duparc à Sainte-Marie. Les différentes forces de l’ordre menées par la gendarmerie ont controlé 68 véhicules et 91 personnes là où les amateurs de Tunning et de rodéos ont l’habitude de se rassembler.



Quatre infractions ont été relevées par les gendarmes : une conduite sous l’emprise d’un état alcoolique, une sous stupéfiants et deux défauts du contrôle technique ont été constatés.