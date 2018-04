Opération anti-pousse fructueuse sur Saint-Pierre

Les policiers placés sous le Service d'intervention, d'aide et d'assistance de proximité du Chaudron, accompagnés par les hommes du groupe de sécurité et de proximité (GSP) de Saint-Pierre, ont effectué une opération anti-pousse dans la nuit de vendredi à samedi sur Saint-Pierre.



Le contrôle de vitesse sur la quatre voies a permis de relever 22 excès de vitesse, plus une conduite sous le coup d'une annulation de permis.



Un autre automobiliste a été flashé à 153 km/h au lieu de la limite fixée à 90 km/h. C'était vers 23H à hauteur de la zone industrielle de Saint-Pierre.



Au total, 39 infractions pour défaut d'équipement ou comportement inapproprié du conducteur ont été relevées. Le summum de l'imprudence a été atteint par cet automobiliste en état d'ivresse avec 1,44 g/l de sang.



Le conducteur fortement alcoolisé se rendait justement sur la zone industrielle pour participer au départ de la pousse habituelle sur ce secteur de Saint-Pierre les week ends.