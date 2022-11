Mayotte Opération anti-délinquance : 400 personnes contrôlées dont 350 passées au fichier

Vendredi 18 novembre dernier, une opération anti-délinquance organisée par la compagnie de Gendarmerie de Mayotte à Koungou s'est déroulée sur l'ensemble de l'île. Les polices municipales ont également été mobilisées. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 21 Novembre 2022 à 08:21

Vendredi dernier, en présence de Marie Grosgeorge, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de Mayotte, et d'Aly Mohamed-Abdou, adjoint au maire de la ville de Koungou, une opération anti-délinquance s'est déroulée sur l'ensemble du territoire mahorais : Dembéni, Sada, Koungou, M'tsamboro, Pamandzi et Bouéni.

73 effectifs engagés de la gendarmerie, en coordination avec les polices municipales, ont été mobilisés afin d'aborder de manière préventive la sécurité sur les routes. Ce dispositif a pour vocation essentiellement le contrôle sur les deux-roues, en raison du grand nombre d'accident concernant ce type de véhicule. Depuis janvier, la mortalité routière est en forte hausse dans le département : 14 personnes ont perdu la vie dans un accident de la route et 355 autres ont été blessés, impliquant majoritairement les deux-roues.

La mobilisation collective a permis un travail efficace : 405 personnes contrôlées, dont 351 personnes passées au fichier, 315 véhicules contrôlés, dont 302 véhicules passés au fichier, 22 dépistage alcoolémie, 44 délits routiers, 4 infractions liées à l'immigration irrégulière et 4 reconduites à la frontière.



"Les services de l'État sont plus que jamais mobilisés, et continueront sans relâche ces opérations pour maintenir la tranquillité publique sur le département" indique le préfet de Mayotte qui s'engage à reconduire d'autres opérations similaires.