Opération anti-crim ce matin cité Monet à Sainte-Clotilde

Les policiers ont mené une opération anti-criminalité ce matin entre 6H et 8H cité Monet à Sainte-Clotilde.



Une action qui s'inscrit dans le cadre de la Police de Sécurité du Quotidien (PSQ).



Les policiers sont intervenus de prime abord sur un objectif recherché, à savoir une personne ciblée pour des cambriolages mais l’opération s’est élargie à un contrôle "voie publique" dans le quartier.



Les hommes du Service d’intervention, d’aide et d'assistance de Proximité (SIAAP) placés sous l’autorité du commissaire Jérôme Besse ont procédé à l’interpellation d’un individu, à la saisie de trois motos volées ainsi que d’une plaque d’immatriculation. Cette plaque, non fixée sur véhicule lors de la perquisition, servait à masquer l’immatriculation réelle du véhicule du cambrioleur. La plaque retrouvée correspondant à un véhicule de location dont la plaque a donc été subtilisée.



Dans leur opération, les policiers étaient autorisés à contrôler les parties communes de la résidence de la cité Monet.



En tout, 70 personnes ont été contrôlées ainsi qu’une soixantaine de véhicules.



Cette opération de sécurisation s’inscrit dans un objectif commun, avec la mairie de Saint-Denis qui procède de son côté à l’enlèvement de carcasses de voitures, d’amélioration du cadre de vie des habitants et des commerçants. Ces derniers étant demandeurs de ce type de contrôle sur les autres commerces qui s’affranchissent de la réglementation en vigueur.