Opération Wuambushu : Les Comores refusent d'accueillir les individus expulsés de Mayotte

Le gouvernement comorien a indiqué aux autorités françaises son refus d'accueillir les personnes en situation irrégulière qui seront expulsées durant l'opération Wuambushu. Par La rédaction - Publié le Samedi 22 Avril 2023 à 08:56





L'opération Wuambushu a été confirmée par le ministère de l'Intérieur devrait commencer très prochainement à Mayotte. L'objectif du gouvernement français est d'expulser les personnes en situation irrégulière et détruire les bidonvilles de l'île aux parfums. Le gouvernement comorien a exprimé son désaccord à plusieurs reprise et a récemment assuré qu'il ne collaborera pas. "Les Comoriens qui se trouvent à Mayotte se trouvent chez eux, insiste-t-il. Si cette présence génère des problèmes, c'est au gouvernement français de trouver des solutions. Cette situation est née d'une autre situation créée par le gouvernement français, en l'occurrence, 'le visa Balladur'. Avant les expulsions des parents en laissant les enfants seuls à Mayotte, il n'y avait pas toute cette violence", déclare le porte-parole des autorités comoriennes. Des propos rapportés par RFI