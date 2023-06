Mayotte Opération Wuambushu : "Gérald Darmanin est désormais l’ami des Mahorais"

Le député Mansour Kamardine se réjouit de la visite du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer dans le 101e département au cours de l'opération de lutte contre l'immigration illégale. Mansour Kamardine souhaite ainsi la prolongation de l'opération. Son communiqué: Par NP - Publié le Lundi 26 Juin 2023 à 08:10

Venu en visite à Mayotte pour effectuer un point d’étape de l’opération Wuambushu de restauration de l’état de droit, le ministre de l’intérieur a pu constater le soutien populaire suscité par sa détermination à rétablir la sécurité et la maîtrise des flux migratoires. Gérald Darmanin est désormais l’ami des Mahorais.



Si le volet de démembrement des bandes de délinquants et des réseaux de criminalité transnationale organisée est bien engagé, comme en atteste la baisse des agressions de 22% et la réduction des flux d’entrée de clandestins en 2 mois, l’annonce d’une 1ère prolongation de l’opération Wuambushu est bienvenue pour atteindre les objectifs fixés en matière de reconquête des territoires perdus de la République à Mayotte et de réduction du nombre de personnes en situation irrégulière. En effet, le harcèlement judiciaire de quelques structures et le manque d’efficacité de notre diplomatie ont considérablement ralenti les volets 2 et 3 de l’opération.



C’est pourquoi je formule dès maintenant le souhait d’une prolongation de Wuambushu jusqu’à la fin de l’année en cours.



Enfin, des contingences locales de dernières minutes regrettables n’ont pas permis à de nombreux Mahorais, qui souhaitaient témoigner au ministre leur appui, de venir l’accueillir à Mamoudzou. Sans doute, la nouvelle visite annoncée pour le mois de septembre sera l’occasion de se réunir massivement pour marquer l’attachement de Mayotte à la France et la reconnaissance de ses habitants pour le seul ministre de l’intérieur qui s’est mobilisé depuis plus de 10 ans pour y rétablir les valeurs de notre République.



En République, quand on veut, on peut !