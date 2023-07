Faits-divers Opération "Ville Bleue" : 134 infractions constatées à St-Paul et à La Possession

Ce sont 134 infractions qui ont été constatées par les gendarmes ce mercredi à St-Paul et à la Possession dans le cadre d'une opération "Ville Bleue", dont 4 conduites sous l'emprise de stupéfiants et une sous l'empire d'un état alcoolique. Par ailleurs, 52 automobilistes ont été flashés sur la quatre-voies. Quatre permis ont été retirés et quatre véhicules placés en fourrière. Par N.P - Publié le Jeudi 20 Juillet 2023 à 08:05

Le communiqué de la gendarmerie :



Mercredi 19 juillet 2023, 11 motocyclistes de l’E.D.S.R appuyés par 05 personnels de la réserve opérationnelle ont réalisé une opération « Ville Bleue », sur la côte Ouest de l'île.



De 09 heures 00 à 11 heures 30, un dispositif de contrôle des flux a été mis en place sur l’agglomération St-Pauloise, puis de 14 heures 30 à 17 heures 00, en agglomération de la Possession.



Au cours de cette opération « Ville Bleue », 134 infractions ont été constatées dont 04 conduites sous l’emprise de stupéfiants, 01 conduite sous l'empire d'un état alcoolique, 03 défauts de permis de conduire, 05 défauts d’assurance, 19 infractions aux règles de priorités, 12 conduites avec téléphone en main, 22 infractions concernant les équipements des conducteurs ou pilotes 2RM et 16 infractions concernant les équipements des véhicules. De plus, 52 automobilistes ont flashés en excès de vitesse sur la RN.1 entre la Possession et l'échangeur de l'Ermitage.



04 délinquants routiers ont fait l'objet d'une rétention de leur permis de conduire, 04 véhicules ont été placés en fourrière et 18 ont été immobilisés.