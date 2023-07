A la Une . Opération "Ville Bleue" : 10 morts recensés sur les routes en zone gendarmerie en 2023

Ce mercredi, une opération de contrôle visant principalement les conduites sous l'effet de l'alcool ou de stupéfiants à Saint-Paul et à la Possession a permis de relever 134 infractions. 18 véhicules ont été immobilisés. Par NP - Publié le Vendredi 21 Juillet 2023 à 09:27

Ce mercredi, une opération « Ville Bleue » a été menée au cours de la matinée par 11 motocyclistes de l’EDSR, l'Escadron Départemental de Sécurité Routière, appuyés par cinq membres de la réserve opérationnelle. Un dispositif de contrôle des flux a été mis en place sur l’agglomération Saint-Pauloise ainsi qu'en agglomération de la Possession.

L'opération s’orientait principalement sur les conduites sous l’effet d’alcool et de stupéfiants, dont les sanctions vont se durcir suite à l’annonce de la mise en place de la suspension automatique du permis de conduire en cas de conduite sous stupéfiants. Selon le commandant en second de l'EDSR, les accidents corporels continuent de se multiplier. 10 morts ont été recensés sur les routes réunionnaises en secteur gendarmerie pour cette première moitié de 2023.

52 véhicules flashés en excès de vitesse



Au cours de l'opération Ville Bleue, 134 infractions ont été constatées dont quatre conduites sous stupéfiants, un conduite sous l'empire d'un état alcoolique, trois défauts de permis de conduire, cinq défauts d’assurance, 19 infractions aux règles de priorités, 12 conduites avec téléphone en main, 22 infractions concernant les équipements des conducteurs ou pilotes de deux roues et 16 infractions concernant les équipements des véhicules. De plus, 52 automobilistes ont été flashés en excès de vitesse sur la RN1 entre la Possession et l'échangeur de l'Ermitage.



Enfin, quatre délinquants routiers ont fait l'objet d'une rétention de leur permis de conduire. Quatre véhicules ont été placés en fourrière et 18 ont été immobilisés.