Opération "Vide ton fond de cour"

Les habitants du quartier, et notamment les personnes seules et fragiles, ont été d'abord invités à se signaler auprès des services de la commune du Tampon et de la CASUD afin de pouvoir bénéficier d'une aide pour enlever les déchets "encombrants" de leurs jardins.



Ce mardi 8 décembre, avec l'aide des agents communaux, les cours de 31 habitations ont été débarrassés de ces encombrants qui ont été ensuite ramassés par les services de la CASUD ce mercredi 9 décembre.



Ce sont 10 tonnes de déchets qui ont été ainsi enlevés des cours de 31 habitations avec la mobilisation de 15 agents communaux du Tampon.