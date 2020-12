Opération Vide fond’Kaz sur Bois d’Olives

Engagée dans la lutte contre les dépôts sauvages, la CIVIS et ses partenaires organisent les samedis 12 décembre 2020 et 16 janvier 2021, une grande opération Vide Fond’Kaz.



A ce titre, une collecte exceptionnelle des encombrants (fauteuils, frigos, chaises, meubles…) sera organisée.



Les habitants sont donc invités à ramener gratuitement tous leurs objets dont ils veulent se débarrasser.



Les éco conseillers de la CIVIS informeront les habitants sur le tri, les outils de collecte disponibles et le règlement de collecte en vigueur.



Cette action s’inscrit également dans la lutte contre la dengue et bénéficiera, à ce titre, du soutien financier du Département de La Réunion avec lequel la CIVIS a signé la convention « Pacte de Solidarité de Lutte Anti-vectorielle ».