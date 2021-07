Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Opération "Vacances culturelles" : une première à Saint-Paul Apprendre la photographie, l’improvisation théâtrale, la peinture, le cirque, le graf… Voici le programme de la nouvelle opération Vacances Culturelles, organisée à Saint-Paul, du 26 juillet au 6 août 2021.



Attention, il faut obligatoirement s’inscrire à chaque atelier jusqu’au lundi 19 juillet inclus au 02 62 34 49 20 ou à l’adresse suivante (vacances.culturelles@mairie-saintpaul.fr). Il n’y aura pas de repas sur place lors des ateliers.

Ces « Vacances Culturelles” constituent une déclinaison de L’été culturel, un dispositif piloté par le Ministère de la Culture. Ce rendez-vous proposé à Saint-Paul vise à permettre aux jeunes et aux familles, ne partant pas en vacances d’accéder à une offre culturelle de qualité pendant les mois de juillet et d’août.

Ce dispositif permet également à la commune d’accompagner les artistes et les professionnels de la filière culturelle. Pour rappel, depuis le début de la crise sanitaire, la Ville de Saint-Paul soutient fortement le monde de la culture. Proposant un programme diversifié et des manifestations adaptées au protocole sanitaire lié à la Covid-19.

Les actions mises en place reposent sur l’éducation artistique et culturelle, la transmission de connaissances, la rencontre vivante avec les artistes et la pratique. Ces Vacances culturelles prendront une orientation axée sur le patrimoine du 2 au 6 août. Les enfants et leurs parents pourront participer à des randonnées urbaines différentes. Celles-ci porteront sur plusieurs sujets :

Le patrimoine ferroviaire Saint-Paulois à l’Étang

Le patrimoine défensif et les lieux de culte de Saint-Paul en centre-ville

Les enquêtes du Patrimoine « Architecte de l’Hôtel de Ville », « Armez les Canons » au Débarcadère, « Herbier de la savane » à Plateau Caillou

La randonnée urbaine au Chemin Pavé « Grand Chemin »

“La marche patrimoine sur les pas des Anglais » à l’Étang

« L’histoire dont vous êtes le héros : la trahison du capitaine d’AGNEL » à la Maison SERVEAUX

N’oubliez pas de quoi prévoir des bouteilles d’eau, des baskets et des casquettes pour ces activités.

