Opération VID' FON’ KAZ à Saint-Louis

Seront mis à votre disposition : 1 caisson et 1 stand d'accueil.

Venez nombreux apporter vos encombrants dans le caisson mis à votre disposition, rue Professeur Henri Lapierre à la Palissade à Saint-Louis. Des éco-conseillers de la CIVIS seront présents pour accompagner et sensibiliser les riverains lors de cette collecte exceptionnelle. La CIVIS s'engage pour un territoire plus propre.

