Opération VID' FON’ KAZ à Saint-Louis

Une nouvelle opération « VID' FON’ KAZ » se déroulera le mercredi 13 octobre 2021 de 8h00 à 15h00 à la Palissade Saint-Louis, rue Professeur Henri LAPIERRE.



Seront mis à votre disposition : 1 caisson et 1 stand d'accueil.



Venez nombreux apporter vos encombrants dans le caisson mis à votre disposition, rue Professeur Henri Lapierre à la Palissade à Saint-Louis.



Des éco-conseillers de la CIVIS seront présents pour accompagner et sensibiliser les riverains lors de cette collecte exceptionnelle.



La CIVIS s'engage pour un territoire plus propre.