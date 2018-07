L’association la Réunion des livres renouvelle l’opération « Un livre, un transat », pour la quatrième année consécutive. Il s’agit d’un événement plébiscité, destiné à valoriser la lecture auprès du grand public et tout particulièrement de la jeunesse.



Concrètement, l’opération « Un livre, un transat » est une action de proximité. Une bibliothèque éphémère s’installe durant les vacances sur des lieux de détente familiale, en pleine nature. Le principe est simple : on choisit librement un livre et on s’installe sur un transat dans la zone de lecture de la bibliothèque éphémère, qui compte 1 500 livres en tous genres et pour tout public. Rien que ça !



Des ateliers sur ce thème avec une sieste littéraire lue par Sabine Deglise « l’extraordinaire voyage de la graine de Tamarin des hauts » seront proposés gratuitement.

Cette année, « Un livre, un transat » célèbre le voyage et la nature avec une sélection de livres et des ateliers pour naître le désir de lire, d’écrire, de dessiner.

En partenariat avec les communes de Saint-Philippe, de Saint-Paul, Saint-Benoît, leur réseau lecture et la participation de la CIREST, le livre s’offre au public pour une lecture en pleine nature avec des ateliers gratuits pour la jeunesse :

Du 13 au 15 juillet face à l’océan à Cap méchant à Saint-Philippe.

Du 17 au 19 juillet face au lagon à la plage de La Saline les bains à droite de l’hôtel Lux.

Du 21 au 23 juillet au bord de la Rivière des Roches à côté du restaurant Beauvallon à Saint-Benoît



Le programme :