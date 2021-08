Opération Trok'ékol jusqu'au 31 août 2021

Vous habitez le territoire de la côte Ouest (La Possession – Le Port – Saint-Paul – Trois-Bassins – Saint-Leu) ?Le TCO vous propose jusqu’au 31 août une opération éco-solidaire en prévision de la rentrée scolaire 2021-2022 (prévue le lundi 16 août 2021).La collectivité vous invite à faire le tri dans vos effets et livres scolaires (en profitant du temps libre pendant les vacances par exemple) pour mettre de côté ceux qui sont encore en bon état, ceux que vous ne souhaitez plus réutiliser et qui pourraient donc servir à d’autres élèves. Donnez et troquez au lieu de jeter !L’intercommunalité de l’Ouest vous invite à donner une seconde vie aux objets. Cette démarche a plusieurs intérêts pour les familles, pour notre île et pour la préservation de notre planète :· Écologique → Ces objets ne finiront pas à la poubelle (donc moins de déchets à l’enfouissement !).· Solidaire → Donnez ou troquez, ce geste altruiste et solidaire bénéficie à tous (notamment les familles modestes) et vous permet à travers cette action concrète d’exprimer votre contribution au monde.· Économique → Si vous récupérez des objets en Trokali , vous n’aurez pas à les acheter pour la rentrée. Vous pourrez ainsi faire des économies sur la liste des effets scolaires (moins de dépenses pour le budget du ménage).Vous pouvez participer à l’opération Trok’ékol dans les 4 Trokali du TCO : La Marine (Le Port) | Plateau Caillou (Saint-Paul) | Capucines (Trois-Bassins) | Thénor (Saint-Leu). Vous pouvez y déposer et récupérer également les objets de votre choix.Voici une idée des types d’objets acceptés (en bon état !).Œuvres littéraires et ouvrages de référence : œuvres littéraires, dictionnaires (Français, Français/Anglais ou Français/autre langue étrangère, Bescherelle, Bled, …)Papèterie : cahiers non-utilisés, protège-cahiers, …Matériel : stylos, feutres, crayons, gommes, calculatrices, trousses, règles, équerres, cartables, sacs à dos, …Retrouvez toutes les infos sur le site www.tco.re