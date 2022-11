Opération “Rue aux Enfants, Rue pour Tous” par l’association Réseau Jeunesse Ouest

Le collectif « Rues aux enfants » est composé de l’ANACEJ (Association Nationale des Conseils d’Enfants et de Jeunes), le Cafézoïde, La Rue de l’Avenir et Vivacités Ile-de-France. Ces associations ont décidé d’unir leurs compétences et leurs savoir-faire pour faire émerger et soutenir les initiatives de "Rue aux Enfants". La conviction de ce collectif est d’attribuer ou de ré-attribuer aux enfants, la place qui leur est due dans leur ville.



La "Rue aux Enfants" est une rue ou une partie de quartier fermée temporairement à la circulation motorisée. Les enfants, jeunes et adultes peuvent jouer librement sur toute la largeur de la rue. C’est un espace privilégié et stimulant qui permet aux enfants et aux adultes de se rencontrer et de jouer dans la rue en toute sécurité.



Cet espace est aussi un lieu privilégié pour créer du lien social, de la solidarité et laisser de la place aux habitants. Les animations proposées par les habitants seront mises en avant durant cette "Rue aux enfants, Rue pour tous". Le but est de donner le goût de jouer avec des choses simples, partager ses savoir-faire et s’amuser ensemble durant une "Rue aux Enfants, Rue pour Tous".