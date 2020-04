Société Opération Résilience : Le Mistral débarque le sous-groupement tactique embarqué à Mayotte Suite à l’annonce du président de la République le 25 mars 2020, le ministère des Armées s’est engagé pour apporter son soutien à la nation dans la lutte contre le coronavirus à travers l’opération Résilience. Ainsi, sur ordre du chef d’état-major des armées, la mission Jeanne d’Arc, composée du porte-hélicoptères amphibie (PHA) Mistral et de la frégate légère furtive (FLF) Guépratte, a rejoint la zone sud de l’océan Indien. Voici le communiqué des FASZOI:

C’est dans le cadre de cette mission que, le 04 avril 2020, le sous-groupement tactique embarqué (SGTE) a posé le pied à Mayotte depuis le Mistral grâce à la batellerie de la flottille amphibie présente à bord du PHA.

Cette manœuvre a illustré la capacité du groupe Jeanne d’Arc à mener des opérations amphibies pour mettre en œuvre des moyens à terre.



Cette manœuvre a illustré la capacité du groupe Jeanne d’Arc à mener des opérations amphibies pour mettre en œuvre des moyens à terre.

Le SGTE, composé de militaires du 2e régiment d’infanterie de Marine (2e RIMa), du régiment d’infanterie chars de Marine (RICM) et du 6e régiment du génie (6e RG), a reçu pour mission de renforcer le Détachement de la Légion étrangère de Mayotte (DLEM) dans le cadre du soutien des autorités locales à Mayotte.



Dans les prochains jours, cette force autonome en moyens de transport, de communications et d’armement sera en mesure d’appuyer le DLEM dans le cadre de l’opération Résilience.





Le colonel Hugues Latournerie, commandant d’armes et chef de corps du DLEM était au débarquement de ce renfort pour leur souhaiter la bienvenue et leur transmettre les premiers ordres.



De son côté, le groupe Jeanne d’Arc, qui a appareillé le 26 février dernier de Toulon, rejoindra La Réunion dans les prochains jours. Il est probable qu’il retourne à Mayotte par la suite afin d’assurer des fonctions logistiques, comme annoncé par le gouvernement.



Le Mistral, grâce à sa capacité d’emport pourrait en effet venir compléter par voie maritime le pont aérien mis en place entre les deux îles.





FOCUS SUR LES PHA



Dans le cadre de l’opération Résilience, les 3 porte-hélicoptères amphibies de la Marine, Mistral, Tonnerre et Dixmude, apportent un renfort utile aux territoires ultramarins afin d’aider les autorités à gérer les conséquences de l’épidémie et d’apporter un soutien aux populations.



La modularité et la capacité d’emport des PHA en font des moyens parfaitement adaptés aux missions de la Marine dans le cadre de l’opération Résilience, mais également aux opérations humanitaires d’envergure.



Grâce à ces bâtiments polyvalents, la Marine est capable de mener des opérations de gestion de crise, de transport ou encore d’évacuation sanitaire et de soutien médical par des moyens amphibies et aéromobiles, en intégrant à bord des éléments de forces interarmées et sanitaires militaires et civiles.



Photos : ©Yoann Letourneau/Marine Nationale/Défense et ©A.MANZANO/EMA/Marine Nationale





Charlotte Molina Lu 232 fois Charlotte Molina Poseuse de questions qui fâchent, j’aimerais pouvoir arrêter la musique qui joue constamment dans... En savoir plus sur cet auteur







Dans la même rubrique : < > Prestations sociales: 34 bureaux de poste spécialement ouverts aujourd'hui Reconduction du couvre-feu jusqu'à nouvel ordre à La Possession