Opération "Nettoyons la nature !" à Saint-Leu

Dans le cadre de la semaine européenne du développement durable, les associations saint-leusiennes avec les partenaires et la Ville de Saint-Leu participent à l'opération nationale "Nettoyons la nature" !



Durant toute la matinée du samedi 25 septembre 2021, 14 associations vont quadriller le territoire communal et mobiliser un grand nombre de bénévoles de 8h à 13h afin de ramasser un maximum de déchets.



D’ores et déjà, les élèves de l’école Estella Clain se lancent dans l’opération dès ce jeudi 23 septembre 2021 dans leur quartier de Notre Dame des Champs. Vendredi 24 septembre 2021, ce sera au tour des scolaires des écoles de Chaloupe-centre et de Camélias de les imiter avant le jour J.



Leclerc France fournit à chaque participant un kit de ramassage qui sera distribué aux responsables associatifs ce mercredi 22 septembre de 13h à 17h au case de Piton. A cette occasion, Cycléa animera un atelier spécifique sur le traitement et le recyclage des déchets.



Si vous désirez mettre en avant cette mobilisation citoyenne, contactez-nous pour être mis en relation avec l’association référente de l’événement : le comité départemental du sport en milieu rural de La Réunion.