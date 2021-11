Opération "Nettoyons la Nature" : les bénévoles récompensés

"Ce titre d’ambassadeur Eco-logique vous honore! Aux côtés des partenaires tels que le Crédit Agricole, Leclerc, Cyclea, les écoles, la fédération d’associations DCSMR, nous vous accompagnons dans la poursuite de ce grand projet qui va dans le sens du bien-être de la cité et du développement durable" a déclaré Bruno Domen en rappelant que plusieurs tonnes de déchets avaient été ramassées lors de cette journée citoyenne environnementale.



L’opération qui avait mobilisé plus de 256 bénévoles en septembre ne s’arrête pas avec cette remise de titre d’ambassadeur et de diplôme.



Bientôt, il s’agira d’unir toutes les énergies sur la problématique des piles usagées et des bouchons en plastique.