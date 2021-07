Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Opération Médiabus reportée à la Saline Le Médiabus de la Ville de Saint-Paul ne sera pas présent, de manière exceptionnelle, ce mercredi 21 juillet 2021, sur le marché de la Saline, dans les hauts. Celui-ci effectuera le déplacement le mercredi 28 juillet, de 9h30 à 11h30.



Vous pouvez donc découvrir des ouvrages, des CD et des DVD. Ce dispositif du réseau de lecture publique vise à permettre l’accès à la Lecture et à la Culture à toutes et à tous. Saint-Paul, labellisée Ville Art et d’Histoire, souhaite ainsi renforcer cet objectif majeur.

Le Médiabus remplit plusieurs missions : Assurer un service public de proximité indispensable

Favoriser l’accès à l’information, à l’éducation et à l’évasion

Conquérir de nouveaux publics et développer le plaisir de lire

Desservir des publics spécifiques par une offre adaptée

Favoriser les rencontres et l’épanouissement de tous les publics

Participer à la visibilité de la médiathèque sur l’ensemble du territoire Pour bénéficier du prêt des documents, plusieurs justificatifs vous seront demandés : une pièce d’identité, carte d’étudiant une attestation de domicile de moins de trois mois (quittance d’eau, de téléphone ou d’électricité), un justificatif de votre travail à Saint-Paul, une autorisation parentale pour les mineurs, un justificatif de travail sur la commune pour les non-résidents Saint-Paulois.

L’inscription est gratuite pour les résidents, les employés de la Mairie et des entreprises, les associations, pour tous les enfants scolaires de la commune de Saint-Paul, les étudiants résidents ou non-résidents.

Elle est payante pour : Les adultes extérieurs : 30 euros

Les associations extérieures à la Ville : 40 euros

Les résidents temporaires (Une caution sera demandée) On vous délivrera une carte de lecteur qui vous sera nécessaire lors de chaque emprunt ou retour de livre.

Il est possible d’emprunter par carte d’abonnement individuel : 10 documents imprimés pour 4 semaines

5 CD et 5 DVD pour 4 semaines

30 documents imprimés pour les associations et les classes pour 4 semaines En parallèle, la commune dispose de plusieurs médiathèques et bibliothèques.

Nous vous invitons à respecter les gestes barrières. Ces équipements appliquent un protocole sanitaire lié à la Covid-19 (port obligatoire du masque, respect de la distanciation sociale et désinfection des documents…).

Médiathèque Leconte-de-LISLE

110, Boulevard du front de mer à Saint-Paul

0262 45 81 85

Médiathèque Michel-ADÉLAÏDE de Saint-Gilles-les-Bains

Rue du Saint-Laurent à Saint-Gilles-les-Bains

0262 70 43 24

Bibliothèque du Guillaume

71, rue Louise et Jouan au Guillaume

0262 32 45 45

Bibliothèque de Bois-de-Nèfles

20 bis, rue de l’Église à Bois-de-Nèfles

0262 44 18 15

Bibliothèque de Plateau Caillou

5, rue Paul-FERRAND à Saint-Paul

0262 22 89 96

Horaires d’ouverture

Lundi, mardi, mercredi : de 9 à 18 heures

Jeudi : de 13 à 18 heures

