Opération Kéré: Mobilisation du collectif Zartist 974

Le collectif Zartist 974 regroupant plus de soixante artistes de La Réunion s’est mobilisé pour l’opération Kéré 2020 afin de lutter contre la famille à Madagascar. La vente des œuvres d’art a rapporté 16 600 euros sur les 10 jours d’exposition à Kab’art Saint-Leu. La générosité des Réunionnais et des Réunionnaises a prouvé que la solidarité existe encore et que ansamb nou lé pli fort. Merci toute La Réunion pour sa fraternité.



Le collectif Zartis 974, Richard Riani et Charly Lesquelin