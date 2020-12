A la Une .. Opération Kéré: Les distributions alimentaires ont commencé

L'association Kéré réalise un premier bilan de son opération pour lutter contre la famine à Madagascar. 570.000 euros de dons avaient été récoltés et des vivres ont déjà pu être envoyées sur la Grande île. Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 5 Décembre 2020 à 10:22 | Lu 169 fois

L'opération Kéré 2020 a été lancée le 12 octobre dernier par Jean-Marc Collienne sur Réunion La Première. Le but est de venir en aide aux populations du Sud de Madagascar durement touchées par la famine (le “kéré” dans la langue de la région de l’Androy).



Dix jours plus tard, grâce aux dons des Réunionnais, des distributions de vivres et d’eau étaient organisées par le GRET dans 15 villages du district de Tsihombe. Elles se poursuivent depuis quotidiennement auprès de 1200 ménages (7200 personnes, 1350 enfants).



Le 30 novembre, le bilan des distributions s’élevait à :

- 19 353 kilos de maïs

- 6997 kilos de niébé (haricots)

- 65 035 doses de farine infantile

- 275 502 litres d’eau



Du lundi 23 novembre au mardi 1er décembre, un centre de promesse de dons a été ouvert par la société Vitalis (centre de

relations clients), partenaire de l’opération. Cette semaine de mobilisation et la soirée “Opération Kéré” sur Réunion La Première

(le samedi 28 novembre) ont permis de porter le bilan des dons à 570.000 euros.



L’Association Kéré assure qu'elle rendra compte régulièrement de l’utilisation des fonds qui lui sont confiés.

Une convention sera signée dans les prochains jours avec le GRET, une ONG spécialiste du développement durable habituée à

travailler dans la zone. Un premier volet prévoit le versement de 318 000 euros pour la distribution de vivres et d’eau depuis le 22

octobre jusqu’au 15 janvier, pour la participation aux projets agricoles du GRET ( production et distribution de semences résistant

à la sécheresse et création de blocs agroécologiques), et pour une mission d’évaluation des citernes de la première Opération

Kéré (2007).



Les premières dépenses en détails :

- aide alimentaire : 54 000 euros

- distribution d’eau potable : 50 000 euros

- semences et projets agricoles : 72 000 euros

- évaluation des citernes : 1 000 euros

- coûts de mise en oeuvre : 41 000 euros



Le reste des sommes collectées sera affecté ultérieurement en fonction de l’évolution de la situation sur place et la persistance,

ou non, de la crise alimentaire. L’Association Kéré souhaite notamment pouvoir participer à la mise en place de solutions durables

pour l’approvisionnement en eau des populations. L’appel a la générosité se poursuit : nos objectifs seront régulièrement

réévalués en fonction des fonds réunis.



Un groupe Facebook «Opération Kéré 2020 pour le Sud de Madagascar» a été créé. Il compte déjà à ce jour 5000 membres. Un

site internet - www.operationkere.org/ - est également opérationnel depuis le 1er décembre grâce à la contribution bénévole de

l’Agence de communication Zoorit.





Publicité Publicité