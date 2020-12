A la Une . Opération Kéré 2020 : Plus de 16 000 euros récoltés par un collectif d'artistes

La mobilisation citoyenne se poursuit pour tenter d'endiguer la famine qui sévit dans le sud de Madagascar. Hier, plus d’une soixantaine d’artistes ont participé à une grande exposition collective et ainsi récolté plus de 16 000 euros. Par Christelle Boyer - Publié le Mercredi 30 Décembre 2020 à 09:35 | Lu 261 fois

"Nout Toute I Done", c'est plus d’une soixantaine d’artistes qui ont fait don de la recette d’une ou plusieurs de leurs oeuvres. L’opération Kéré 2020 s’est, hier, poursuivie d’abord au Kad’Art à Saint-Leu puis à Saint-Pierre sous l’égide de Charly Lesquelin.



Sur le mur de la Capitainerie, une oeuvre éphémère a été réalisée par les street-artistes Vincent Box et Meo avant d’être photographiée et effacée. Elle sera bientôt disponible " sous forme de multiples" pour être également vendue au profit de Kéré 2020. Dans la région Grand Sud de Madagascar, le déficit pluviométrique a entraîné une réduction de la productivité agricole et donc des difficultés à se nourrir pour des millions de personnes.



"Toutes les énergies de La Réunion ont accompagné cet élan solidaire, et tous les organisateurs et les artistes sont fiers d’avoir pu apporter un peu de lumière positive en cette fin d’année. Cet événement a aussi permis aux artistes de se regrouper et se retrouver en un collectif appelé à continuer des actions collégiales, et également de mieux faire connaître ces artistes auprès des visiteurs. À ce titre, le mix entre artistes confirmés et nouveaux talents a parfaitement fonctionné dans le sens du partage et de la transmission. Nout Toute I Done, c’est aussi cela !", se félicite l’organisation.





Publicité Publicité