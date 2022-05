A la Une . Opération "Journée magique au Mercure Créolia" pour les marmailles de 1000 Sourires

De la magie, de la musique et des gestes qui sauvent. C’est le programme que 1000 Sourires a réservé à une trentaine de petits Saint-Paulois à l'occasion de la 275e opération de l’association, organisée à l’hôtel Mercure Créolia, à Saint-Denis. Trois parrains avaient fait le déplacement : l’humoriste Thierry Jardinot, parrain historique de l’association, le musicien Joël Manglou et le magicien Michel Fages, venu spécialement de métropole pour les marmailles de l’association. Par NP - Publié le Samedi 21 Mai 2022 à 13:40

“Nous sommes des fidèles partenaires depuis la création de l’association 1000 Sourires et nous sommes ravis d’accueillir les enfants avec Pascal Turonnet, directeur de l'Hôtel Mercure Créolia et nos équipes”, se réjouit Amélie Lebon, responsable commerciale de l’Hôtel Mercure Créolia, à l’arrivée des enfants.



Des magiciens en herbe grâce à Michel Fages



Le programme de la journée était chargé avec trois temps forts. L’un d’entre eux était le spectacle et l’atelier de magie animés par Michel Fages. Le magicien a enchaîné les tours avec des foulards, des cartes, et il a même réussi à voler la montre de Thierry Jardinot.



L’humoriste et parrain historique de l’association était heureux d’être aux côtés de la petite équipe de bénévoles de l'association qui “parvient toujours à surprendre en organisant des moments de rêve pour les enfants, avec des invités exceptionnels”.



Michel Fages a enseigné des tours aux enfants dans une ambiance bonne enfant, et chacun est reparti avec un kit de magie. “Ils pourront montrer leurs talents de magiciens à leurs parents, qui devraient être bluffés, promet Michel Fages. Cette opération, comme toutes celles auxquelles j’ai participé pendant mon séjour dans l'île aux côtés de l’association a été un beau moment de partage. J’en profite pour saluer le formidable travail de l’association pour les petits réunionnais”.





Ateliers ludiques et citoyens



Les enfants ont ensuite pu essayer les instruments de musique de Joël Manglou. “J’étais heureux de leur partager mon amour de la musique et de leur faire découvrir des instruments qu’ils ne connaissaient pas. Et eux, ils m’ont aidé à renouer avec l’enfant qui sommeille en moi”, s’émeut le musicien.



En plus des ateliers ludiques, trois ateliers citoyens étaient prévus avec les équipes de la protection civile. Les petits secouristes en herbe ont été initiés aux premiers gestes de secours. “Ils ont appris à prévenir les secours, à faire un massage cardiaque et à mettre une victime en position latérale de sécurité", énumère Richard Grondin, président de la Protection Civile.



“Cette 275e opération de l’association au Mercure Créolia a été une réussite grâce à chacun des partenaires qui a joué le jeu", remercie Ibrahim Ingar. Cette journée conclut en beauté la semaine de Michel Fages à La Réunion, pendant laquelle il a participé à plusieurs actions avec les marmailles de l’association.



1000 Sourires c'est à ce jour : 275 opérations réalisées et 11 476 marmailles parrainés.