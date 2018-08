A la Une . Opération "I love Maurice" : Des vols Air Mauritius à 179 euros Hier soir, Air Mauritius et le directeur de l'organisme gouvernemental en charge du tourisme (MTPA) Arvind Bundhun ont lancé une opération baptisée "I love Maurice". A la clef, des promotions sur les séjours à l'île Maurice et des vols secs à prix très doux, jusqu'au 10 octobre.

Le gouvernement mauricien a constaté une légère baisse des voyages de Réunionnais sur l'île soeur l'année dernière, une baisse d'environ 5%, selon Sir Donald Payen, vice-président d'Air Mauritius. Le Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA) attribue cette baisse de fréquentation à l'aide à la continuité territoriale combinée à l'arrivée de compagnies low cost entre La Réunion et la métropole.



Face à ce constat, les autorités Mauriciennes et Air Mauritius ont décidé d'une opération de reconquête des Réunionnais. "Nous souhaitons rendre le voyage vers Maurice plus accessible au plus grand nombre de Réunionnais. Cela se fait sur deux volets : des promotions sur les vols et séjours, mais aussi le renouvellement de l'opération Maurice sans passeport", précise Donald Payen.



A partir d'aujourd'hui vendredi 17 août, des vols vers Maurice sont disponibles au prix de 179 euros l'aller-retour. Dès ce jour, les agences de voyage de La Réunion proposeront, dans le cadre de l'opération "I love Maurice", des séjours à prix cassés, à la condition de passer au minimum deux nuits dans un hôtel Mauricien. Les vols à 179 euros sont disponibles sans la condition de séjourner dans un hôtel.



Les autorités mauriciennes, en collaboration avec l'ambassade de France, renouvellent, depuis ce jour et jusqu'au 10 octobre, la facilitation des voyages de Réunionnais vers l'île soeur. Il ne sera pas nécessaire de posséder un passeport, une carte nationale d'identité suffira pour voyager depuis La Réunion. Les autorités Mauriciennes ont en effet entendu leurs partenaires voyagistes qui affirment que l'absence de passeport et le coût de celui-ci sont un obstacle pour certains Réunionnais qui souhaiteraient séjourner à Maurice.



L'opération "Maurice sans passeport" pourrait être reconduite si elle se révèle efficace. Le MTPA espère attirer plusieurs milliers de Réunionnais durant cette période de promotion. L'île Maurice a attiré 1,3 million de visiteurs en 2017, elle espère que 2018 verra ce chiffre passer à 1,4 million. L'économie de Maurice repose en effet largement sur le tourisme international, néanmoins l'île soeur ne néglige pas pour autant ses cousins Réunionnais. "I love Maurice" devrait permettre à de nombreux Réunionnais de visiter l'île voisine.

