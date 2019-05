Opération Duo Day

Le 16 mai partout en France, l’opération DuoDay permet la formation de duos entre des personnes en situation de handicap et des professionnels volontaires.Durant une journée, une personne handicapée compose un duo avec un salarié ou un agent, afin de s’immerger dans son quotidien. Le DuoDay permet de partager une expérience et de s’enrichir mutuellement.Pour les personnes handicapées, c’est la possibilité de découvrir un métier et d’amorcer un parcours d’insertion en découvrant une activité. Pour les entreprises et les administrations, c’est l’opportunité de sensibiliser leurs équipes, de dépasser les préjugés et de découvrir les compétences et les qualités professionnelles de ces personnes.Le Pôle égalité de l'Université de La Réunion, par l'intermédiaire de la mission handicap, ont accompagné cette opération avec nos étudiants. Ainsi, quatre d'entre eux ont évolué une journée auprès des services de la Préfecture, de la Caisse des dépôts et consignations de Saint-Denis ou de Réunion La Première.