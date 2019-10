Opération “4 000 arbres” : les 100 premiers végétaux plantés à l’Hermitage

Ce mercredi 9 octobre, 100 arbres ont trouvé racines sur la plage de l’Hermitage près du Boulodrome dans le cadre de l’opération “4 000 arbres”. L’objectif à terme est de reboiser ce lieu très fréquenté victime d’érosion, 100 arbres d’espèces différentes ont ainsi été parrainés.

Le coup d’envoi de cette première phase de l’opération “4 000 arbres” a rassemblé plus d’une centaine de personnes : les parrains et les marraines accompagnés de leurs proches pour cet événement éco-citoyen. Très engagés, ils se sont inscrits via une adresse mail (objectif4000arbres.hermitage@mairie-saintpaul.fr) pour parrainer un arbre.



Âgés de six mois, 56 Filaos, 14 Raisins bord de mer, 10 Pongame, 10 Movas et 10 Porchers vont prospérer à l’ombre des filaos, face au lagon. À L’issue de la plantation, un diplôme a été décerné aux parrains et aux marraines.



Cette démarche éco-citoyenne est le début d’une opération de reboisement mise en place par le Pôle Développement Durable depuis 2012. D’ici à 2021, 4 000 arbres devraient compenser les effets de l’érosion. En attendant, pour celles et ceux qui souhaiteraient parrainer un arbre, la prochaine opération de reboisement, se déroulera en février 2020.