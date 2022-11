A la Une . Open de Surf : Alice Lemoigne sans partage, Johanne Defay bousculée

Ce deuxième jour de l’Open de Surf Région Réunion Red by SFR marque l’entrée en lice des féminines. Alice Lemoigne a largement dominé la première série en finale, tandis que Johanne Defay a dû sortir le grand jeu pour s’imposer. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 10 Novembre 2022 à 16:06

L’attente était particulière pour ce deuxième jour de l’Open de Surf Région Réunion Red by SFR. Si les compétitions avaient déserté l’île depuis 2005, l’armoire à trophée du surf réunionnais n’a elle jamais cessé de se remplir. Cette journée féminine marque ainsi l’entrée en compétition de deux des plus grandes pourvoyeuses de titres : Alice Lemoigne et Johanne Defay.



Après la première manche ce matin, les finalistes avaient rendez-vous en début d’après-midi pour la première manche de la finale.

Alice Lemoigne taille patronne



Sacrée championne de France de Longboard il y a quelques jours à peine, Alice Lemoigne a pris très au sérieux sa première compétition dans l’île. Elle n’aura eu besoin que de deux vagues pour s’assurer la victoire avec des scores 7,67 et 9,40 pour un total de 17,07. Derrière elle, Ophélie Ah-Kouen se hisse à la deuxième place avec 13,27 points, tandis que Claire Brunet ferme le podium avec 12,87 points.

Johanne Defay accrochée



Pour la future représentante française aux JO de 2024, la compétition a été loin d’un long fleuve tranquille. Après la première vague, l’ancienne championne du monde des nations termine avec un petit 3.83, de quoi permettre à Alizée Ayme de lui passer devant (4,10 points).



Johanne Defay va hausser légèrement lors de la deuxième vague, mais cette fois c’est Mélanie Fosse qui parvient à faire mieux avec 5,17 points. Malgré tout, elle parvient à prendre la tête avec les deux vagues cumulées.



Une adversité qui a le don d’agacer la championne qui va alors sortir le grand jeu sur sa troisième vague et obtenir la note de 7. Elle ne sera plus rattrapée lors de ce premier tour.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur