Open d'Australie : La finale dames opposera Serena Williams à Maria Sharapova

On aura droit à une finale de rêve à Melbourne. Les deux meilleures joueuses du monde, à savoir Serena Williams et Maria Sharapova, se rencontreront en finale après leurs succès respectifs face à Madison Keys (7-6, 6-2) et Ekaterina Makarova (6-3, 6-2).



La cadette des soeurs Williams a fait parler sa puissance et son service (13 aces) face à sa jeune compatriote. "Cela a été très difficile dans le premier set. Elle a vraiment très bien joué. Il fallait être forte mentalement pour s'en sortir", a déclaré la n°1 mondiale après la rencontre.



Patronne incontestée de la WTA, Serena Williams tentera de remporter à Melbourne un 19e titre du Grand Chelem et de dépasser ainsi ses compatriotes Martina Navratilova et Chris Evert et se rapprocher du record de l'Allemande Steffi Graf (22).



Quant à Maria Sharapova, ce sera sa neuvième finale du Grand Chelem et sa quatrième à Melbourne. Libérée après le gain du premier set, la Russe a déroulé son jeu sans connaître de difficultés, avec 93% de points remportés sur son premier service.



La finale de samedi entre les deux rivales n'aura aucune incidence sur le classement WTA, puisque Serena Williams est déjà assurée de conserver sa place de leader.