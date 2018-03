Sport Open d'Australie : Dure journée pour les Français...

La troisième journée des Français à l'Open d'Australie a été particulièrement difficile. Kristina Mladenovic, Océane Dodin, Edouard Roger-Vasselin, Jérémy Chardy ou encore Adrian Mannarino ont été éliminés de la compétition. Ça passe en revanche pour Caroline Garcia, Gilles Simon et Richard Gasquet.



Caroline Garcia a fait parler sa puissance face à la Suissesse Stefanie Voegele (6-3, 6-4 en 01h09), et affrontera au prochain tour la Canadienne Eugenie Bouchard.



Richard Gasquet, lui, a facilement battu l'Australien James Duckworth en trois sets (6-2, 6-3, 7-5, en 1h56). Au troisième tour, le Bittérois sera opposé au Sud-africain Kevin Anderson.



Après un premier set arraché au tie-break, Gilles Simon a dominé les deux autres actes (6-2, 6-4) pour s'imposer face à Marcel Granollers. Au troisième tour, le Français retrouvera David Ferrer ou Sergiy Stakhovsky.



Alizé Cornet s'est qualifiée pour le troisième tour de l'Open d'Australie au détriment de la Tchèque Denisa Allertova en trois sets 6-4, 6-7 (2/7), 6-2. Le prochain tour risque d'être beaucoup plus compliqué pour elle puisqu'elle affrontera la Slovaque Dominika Cibulkova, finaliste l'an dernier à Melbourne.



Du côté des battus dans le clan tricolore, Kristina Mladenovic a chuté face à l'Américaine Bethanie Mattek-Sands (7-6[3], 7-6[6]). La sensation française de cette quinzaine australienne, Océane Dodin, 18 ans, a fini par céder (7-5, 5-7, 6-4 en 2h01) contre Karolina Pliskova.



Chez les hommes, Jérémy Chardy n'a pu franchir l'obstacle Andreas Seppi (7-5, 3-6, 6-2, 6-1), tout comme Edouard Roger-Vasselin, éliminé par le Tunisien Malek Jaziri (1-6, 6-3, 6-4, 1-6, 6-3, en 2h56).



Adrian Mannarino, lui, a dû abandonner alors qu'il menait 2 sets à 1 contre l'Espagnol Feliciano Lopez (14e).



Dans les autres rencontres, Roger Federer a déroulé face à l'Italien Simone Bolelli (3-6, 6-3, 6-2, 6-2), tandis que Rafael Nadal est passé près du chaos face à l'Américain Tim Smyczek (6-2, 3-6, 6-7[2], 6-3, 7-5).



Dans le tableau féminin, Maria Sharapova est passée de justesse face à sa compatriote Alexandra Panova (6-1, 4-6, 7-5), Agnieszka Radwanska a étrillé Johanna Larsson (6-0, 6-1), tandis que Serena Williams s'est qualifiée aux dépends de Vera Zvonareva (7-5, 6-0). SI Lu 295 fois





