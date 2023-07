A la Une . Onze policiers adjoints mis en examen pour avoir aidé des mules entre la Guyane et l'Hexagone

Les mis en cause ont été déférés à Créteil ce samedi pour être mis en examen dans un trafic de cocaïne entre l'aéroport de Cayenne et Paris. Les fonctionnaires sont soupçonnés d'avoir utilisé leur statut pour aider des mules à embarquer en évitant les contrôles de sécurité. Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 8 Juillet 2023 à 17:01

Ils sont onze à avoir été interpellés puis, à l'issue de leurs auditions, été mis en examen dans une affaire de trafic de cocaïne au départ de la Guyane et à destination de l'Hexagone. Ils ont été placés en détention provisoire, indique le parquet de Créteil (Val-de-Marne). Une information relayée par nos confrères de France Info. Les fonctionnaires sont soupçonnés d'avoir aidé des mules à quitter l'aéroport de Kourou afin qu'elles acheminent de la drogue.



Ainsi, les mis en cause auraient utilisé leur statut afin que celles-ci soient dispensées de contrôle de sécurité. Un autre individu a été interpellé en Seine-Saint-Denis, suspecté d'accueillir les passeurs de drogue à son domicile et de les héberger.

Lors du coup de filet réalisé fin juin à Cayenne, 2 kg de cocaïne ont été saisis, cachés dans le faux plafond des toilettes de l'aéroport. Au total, ce sont 10 kg qui ont été récupérés par les enquêteurs et près de 60 000 euros en espèces



Un flux continu de cocaïne serait actuellement acheminée de la Guyane vers la capitale française. Un rapport sénatorial indique en effet que 15 à 20% de la drogue qui circule en métropole transiterait par la Guyane. Un trafic qui commence également à toucher le département de La Réunion.