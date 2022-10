A la Une . "On va lui faire une Samuel Paty" : Deux ans après l'assassinat du professeur, de nouvelles menaces

Quasiment deux ans jour pour jour après le tragique assassinat du professeur d’histoire géo, des menaces du même genre se réitèrent sur l’Hexagone. Deux incidents se sont produits coup sur coup, à une semaine d’intervalle. Par Nicolas Limbé - Publié le Jeudi 13 Octobre 2022 à 12:24

"Les juifs on en veut pas dans les lycées"



Alors que Samuel Paty a perdu la vie à Conflans-Sainte-Honorine, des menaces semblables se sont fait entendre dans le Haut-Rhin et en Essonne. Tout d’abord à Evry-Courcouronnes, c’est ce lundi que le lycée Georges Brassens a reçu une lettre sans équivoque :



"On va lui faire une Samuel Paty a lui et son père le vieux rabbin sioniste. Les juifs on en veut pas dans les lycées (sic)", peut-on notamment lire.



Antisémitisme, apologie du terrorisme… Le proviseur ainsi que le professeur visé par la lettre ont dès lors déposé plainte. Selon Cnews, "une enquête a été ouverte pour menace de mort sur personne chargée d'une mission de service public".



Le professeur en revanche ne se souvient d’aucun incident récent avec des parents ou élèves. En complément, le lycée a été mis sous surveillance policière.







"On ne peut pas évoquer le prophète"



Un incident similaire s’est déroulé dans le Haut-Rhin, le 4 octobre. Un professeur d’histoire géographie encore une fois, du lycée Scheurer-Kestner, a évoqué la laïcité en classe.



Un échange qui s’est ouvert sur le sujet du voile en particulier avec une élève de 15 ans. Puis après le cours, la discussion entre l’enseignant et l’élève s'est étendue sur Charlie Hebdo. L’adolescente aurait alors justifié ces attentats sous prétexte qu’on ne pouvait pas parler du prophète.



​La mère et l’oncle de la jeune fille, après avoir entendu ses plaintes sur son cours et la discussion, sont alors venus menacer le professeur, directement dans l’établissement. Samuel Paty aurait été explicitement évoqué devant le professeur et surtout devant témoins. Mais cette fois-ci, le problème aurait été pris en main rapidement.







La famille déjà connue pour son intégrisme religieux



"La famille est d’ores et déjà connue pour son intégrisme religieux", a indiqué la procureure de Mulhouse. Une information judiciaire a été ouverte pour "apologie et menaces de mort sur personne chargée d’une mission de service public". L’oncle est placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de se rendre au lycée et de contacter la victime. La jeune fille a été placé en garde à vue avant d'être relâchée.



Ces incidents prennent lieu quelques jours avant le 16 octobre, date à laquelle Samuel Paty avait été décapité en 2020.