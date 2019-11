A la Une ... On surveille une zone d'instabilité entre Mada et la Réunion

2019 NOVEMBRE 14 07h50 REUNION



Graphique : une zone d'instabilité se développe entre Mada et la Réunion. Elle pourrait nous intéresser vendredi mais son évolution reste incertaine pour le moment. Arome.MCIEL.METEO FRANCE.



PREVISIONS POUR LE JEUDI 14 NOVEMBRE



Journée humide dans l'Est.



Jeudi matin le ciel de la moitié Est est souvent nuageux et faiblement pluvieux.



Malgré des nuages épars les conditions sont clémentes sur l'Ouest et le Sud.



Néanmoins en début d'après-midi les plages d'éclaircies se raréfient.



Les hauts et l'intérieur subissent un temps maussade avec des averses faibles à modérées. Les pentes du volcan et la région de Sainte Rose sont parfois bien mouillées.



Les maximales baissent légèrement sur la moité Est. Voir détails ci-dessous.



L'alizé reste encore modeste avant un net renforcement vendredi.

Aujourd'hui il est plus manifeste sur les côtes Sud et Sud-Ouest où il peut franchir 50km/h en rafales.



Une petite houle est présente sur les côtes Sud-Ouest et Sud. La hauteur moyenne maximale est comprise entre 1m50 et 2m.



Les filets de protection autorisant la baignade sont installés aux Roches Noires.



Température du lagon: proche de 26°.



Marées Hautes/ Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM

Lever du soleil : 05h31 le 15.

Coucher du soleil : 18h34 le 14.



La pression atmosphérique à 06h00 à Gillot : 1015.0 hectoPascals.



Quelques températures minimales relevées sous abri pendant la nuit: Maïdo: 9.6°, Bellecombe/Jacob: 9.8°, Nouvelle: 12.6...



TEMPERATURES MAXIMALES SOUS ABRI ATTENDUES POUR LA JOURNEE DU JEUDI 14 DANS LES STATIONS DE METEO FRANCE ET DE METEOR OI :



SAINT DENIS: Maximum de 28° Celsius



LE PORT : Maximum de 29° Celsius



SAINT PAUL: Maximum de 28/29° Celsius



GRAND FOND: Maximum de 30/31° Celsius



SALINE: Maximum de 30/31° Celsius



SAINT LOUIS: Maximum de 29° Celsius



SAINT PIERRE: Maximum de 28° Celsius



SAINT PHILIPPE : Maximum de 27° Celsius



SAINTE ROSE : Maximum de 27° Celsius



SAINT BENOIT: Maximum de 27° Celsius



SAINT ANDRE: Maximum de 28° Celsius



VOLCAN: Maximum de 20° Celsius



MAIDO: Maximum de 20° Celsius



BOURG MURAT: Maximum de 21° Celsius



PLAINE DES PALMISTES: Maximum de 20° Celsius



CILAOS: Maximum de 24/25° Celsius



SALAZIE: Maximum de 23/24° Celsius



TENDANCES POUR LE VENDREDI 15 NOVEMBRE:



Une zone d'instabilité évolue jeudi à l'Est de la côte orientale de la Grande Ile. Son évolution pour vendredi reste incertaine.

Des ajustements plus ou moins importants seront possibles quant aux prévisions pour vendredi.



Les régions de Gillot et Pierrefonds rivalisent avec un alizé digne des jours venteux de saison fraîche.

Des vitesses de 70 à 80km/h sont probables. L'Ouest est abrité par le relief.



Le ciel ne sourit pas vraiment: il offre quelques éclaircies sur la moitié Ouest où les averses restent rares alors que le temps humide persiste sur la moitié Est.



Les randonnées au volcan apparaissent compromises alors que les sentiers devraient rester plutôt secs dans Cilaos et Mafate.



