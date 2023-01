A la Une .. On sonne à votre porte pour réclamer un verre d'eau ? Attention à cette nouvelle arnaque

De plus en plus récurrent dans le Var, l’arnaque au verre d’eau, qui cible davantage les personnes âgées, prend de l’ampleur. Ainsi, ce mercredi 4 janvier, la police nationale a mis en garde. Par P.J - Publié le Jeudi 5 Janvier 2023 à 15:51

"Ne laissez pas un inconnu pénétrer chez vous", a écrit la police nationale du Var sur son compte Tweeter. Selon ladepeche.fr, l’arnaque au verre d’eau prend de l’ampleur et les forces de l’ordre, suite à un cas à Toulon, ont préféré prévenir.



Le principe de cette escroquerie, plus connue comme le "vol à la détourne" en droit pénal, est simple : des malfrats, dans la plupart des cas deux hommes, frappent à votre porte et vous réclament un verre d'eau en prétextant un besoin de boire ou un malaise.



Ces derniers profitent en réalité d'un moment d'inattention de votre part pour pénétrer dans votre domicile et voler vos biens.



#VolParRuse @VilleDeToulon

Attention‼️ deux hommes prétextant avoir besoin d'un verre d'eau se font inviter au domicile de personne âgée pour leur dérober de l'argent...

☑️ Ne laissez pas un inconnu pénétrer chez vous #ContreLesVols protégez-vous, protégez vos biens! pic.twitter.com/4KwOlqnHLT

— Police Nationale 83 (@PoliceNat83) January 3, 2023