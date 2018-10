<<< RETOUR Ville de Saint Paul

Ville de Saint Paul On se baigne de nouveau à Boucan Canot

Inaugurer les filets de baignade pendant les vacances scolaires d’octobre 2018: un objectif tenu par la ville de Saint-Paul. Une bonne nouvelle pour les usagers de la plage de Boucan Canot officialisée ce mercredi 17 octobre par l’adjoint saint-paulois du quartier de la Saline, Jean-Marc Aure, élu en charge de la sécurité.



L’occasion pour les familles et les enfants présents de retourner à l’eau grâce à cette nouvelle zone d’expérimentation. Un espace délimité par des filets nouvelle génération, de protection anti-requins.



Les baigneurs peuvent maintenant profiter des 2 400 mètres carrés du dispositif. Soit l’équivalent de deux piscines olympiques. La surveillance aérienne par drone, le contrôle régulier des agents de la CISAN et des Maîtres nageurs sauveteurs complètent ce dispositif conçu pour réduire le risque requin.



« Notre stratégie est comme vous le savez de multiplier les efforts et de conjuguer une multiplicité d’actions, pour permettre de réduire au maximum ce risque sur notre territoire», commente l’élu Jean-Marc Aure.



Ce projet, initié par la commune de Saint-Paul, constitue la preuve d’une avancée notable dans la réduction du risque requin et dans le processus de renforcement de la sécurité des plans d’eau de la cité saint-pauloise.



Une nouvelle étape vers la sécurisation de la baignade après l’installation des filets amovibles à Roches Noires et désormais au spot de Boucan. La municipalité travaille également toujours en lien avec une assistance à maîtrise d’ouvrage pour un nouveau projet de sécurisation. Un dossier sur lequel la mairie reviendra dans quelques mois.



Le dispositif inauguré à Boucan intervient en complément de la piscine de Boucan après des travaux de réhabilitation conséquents. Le déploiement opérationnel nécessite quotidiennement toute l'expertise et le savoir-faire des agents de la CISAN. Ces agents le positionneront chaque fois que l'état de la mer, la qualité de l'eau et les conditions environnementales seront favorables à son déploiement.





