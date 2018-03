Culture "On recherche 580 figurants pour le dernier film de Gabriel Aghion" Pour le tournage du dernier film de Gabriel Aghion, "Un autre monde" avec au casting Claude Brasseur et Dominique Blanc, la production "recherche 580 figurants pour ce film d'époque en costume" qui se tournera du 16 mai au 24 juin prochain à la Réunion.

Gabriel Aghion, réalisateur de Pédale Douce, Belle Maman, … va tourner son dernier film Un autre monde à la Réunion du 16 mai au 24 juin, sur tout l'île.



Un autre monde est un film d'époque qui se déroule à la Réunion après l'abolition de l'esclavage. "Les planteurs blancs, en mal de main d’œuvre, se tournent vers l'Inde. Une traite légalisée va se mettre en place. Sous couvert d'un contrat de travail, les Indiens vont devenir les esclaves des planteurs blancs. En 1915, avec la mobilisation de la population blanche et noire pour la Première guerre mondiale, la communauté indienne devient majoritaire sur le territoire et l'inquiétude nait chez les planteurs blancs. Dans ce contexte, un grand propriétaire offre aux indiens la liberté de culte et des fonctions réservées aux Français, contre l'avis des autres planteurs qui jugent ces décisions dangereuses. Pendant ce temps, les Indiens fomentent leur révolte …"



"On recherche 580 figurants pour les besoins du film", explique Eva, chef de file de figuration, film qui sera tourné essentiellement à Saint-Denis, Saint-Pierre, le Tampon et Saint-Gilles-les-Hauts. Avec au casting, des grands noms du cinéma français comme Claude Brasseur, Dominique Blanc, Samuel Labarthe, …



Les castings ont déjà débuté, mais la production continue de chercher des figurants :



- Hommes et femmes de la communauté indienne.

- Hommes et femmes de race blanche

- Hommes de type créole et cafre.

- 2 photos portrait et portrait buste

- Coordonnées nom, prénom adresse téléphone

- Date et lieu de naissance

- n° de Sécurité sociale

- les mensurations: hauteur en cm, taille de vêtement, pointure de chaussure.



Il faut envoyer votre candidature à figureva@hotmail.fr. Pour plus de renseignements, vous pouvez joindre la chef de file figuration, Eva, au 06.92.73.94.07.



Le film produit par Mareterraniu pour France Télévisions sera diffusé à la fin de l'année 2011.





