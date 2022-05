A la Une .. "On peut se se demander ce que fait le Parc national de La Réunion !"

L'Association citoyenne de Saint-Pierre ne cache pas sa colère concernant "l'inaction" du Parc national de La Réunion sur la thématique de la gestion des déchets. "La gestion des déchets dans l'environnement à La Réunion est encore incohérente, sans unité, et lamentable", regrette l'association, qui prend pour exemple à travers ces deux clichés, des poubelles qui débordent sur le site du Pas de Bellecombe-Jacob.

Au parking du Pas de Bellecombe-Jacob, en plein cœur du Parc National Réunion, en zone inscrite au patrimoine mondial grâce à la mobilisation populaire menée par l’Association Citoyenne de Saint-Pierre-REUNION, on ne peut que s’étonner de constater encore en 2022, la présence de ces poubelles qui débordent, avec des déchets qui se dispersent sous l’effet des rafales de vent.



Ces images ont été prises le lundi après-midi du 02 mai 2022, au lendemain du trail du volcan avec 1000 participants.



Ce parking est un lieu très prisé pour l’observation du volcan Piton de La Fournaise et c’est aussi un site de départ de randonnées vers le volcan, il est donc très fréquenté, particulièrement le week-end et les jours fériés.



On peut se se demander ce que fait le parc national Réunion !



- La stratégie pourtant affirmée depuis des années est normalement de « ramener ses déchets » chez soi, et ce d’autant plus que l’on se situe là au niveau d’un parking accessibles aux véhicules !

- Faut-il sur ce parking d’un site emblématique, majeur au niveau touristique de l’île, continuer à favoriser la prolifération de rats et à "offrir" cette image de l’île "makote" ?

- Pourquoi n’y-a-t-il jamais d’agents du parc national présents les jours de très grande fréquentation (week-end et les jours fériés) sur ces sites emblématiques de l’île, pour informer et sensibiliser à la préservation du milieu naturel ?

- Il y a pléthore d’organismes censés œuvrer à la préservation de l’Environnement à La Réunion, débauche d’argent public, mais le constat est sans appel.



La gestion des déchets dans l’Environnement à La Réunion est encore incohérente, sans unité, et lamentable.



A l’image du harcèlement sonore abrutissant des survols touristiques, tous les jours de beau temps, dans la Nature comme sur les villes de La Réunion ! Que fait là encore (ou ne fait pas ...) le Parc National Réunion ?



La Réunion, c’est l’IRT-RE = Irresponsables Réunion Tourisme-Régression Ecologique.







